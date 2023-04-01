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Haberler Sarmaşık Sırada Akif’i şoke edecek bir hamle var

Sırada Akif’i şoke edecek bir hamle var

1.4.2023

Gazete

Sırada Akif’i şoke edecek bir hamle var
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, 3. sezonunda da izlenme rekorları kırıyor. Bu akşam yayınlanacak 84'üncü bölümde olaylar şöyle gelişecek: Büyük şaşkınlık içinde izlediği görüntü, Ayla'yı Akif'e karşı harekete geçirirken; tüm çocuklar, Şengül'ün önderliğinde, Gönül'ün onlara bıraktığı lokantayı, yepyeni bir mekana dönüştürmek için kolları sıvarlar. Afra'nın gidişiyle büyük üzüntü yaşayan Oğulcan, kurduğu yepyeni hayallerine tutunur. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya başlarken, Zehra çalıştığı çiçekçide, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir. Akif'in bir açığını bulmanın keyfini yaşayan Ayla ise, Akif'i şoke edecek bir hamle yapar.
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