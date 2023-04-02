Botanik sanatçısından Kur’an bitkileri sergisi

İNGİLTERE'DE botanik sanatçısı Sue Wickison, Kur'an-ı Kerim'de atıfta bulunulan bitki ve meyvelerin resmini çizdiği eserlerden bir sergi açtı. Sanatçı Wickison ile bilim insanı Dr. Shahina Ghazanfar'ın ortaklaşa yürüttüğü projeyle, "Kur'an'ın Bitkileri" adlı sergi, İngiltere Kraliyet Botanik Bahçeleri'ndeki (Kew Gardens) Shirley Sherwood Botanik Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

DÜNYADA BİR İLK

Dünyada bu konseptte ilk olan sergide Kur'anı Kerim'de atıfta bulunulan çöl bitkileri, zeytin, sarımsak, nar, hurma ve kına gibi 25 bitki ve meyvenin resimleri yer alıyor. Yeni Zelanda'da yaşayan botanik sanatçısı Sue Wickison, yaklaşık 6 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen birçok bitkiyi araştırdığını, mikroskop altında detaylı inceledikten sonra bu bitkileri tablolarına aktardığını anlattı. Wickison, "Bu koleksiyonda birkaç yıl önce Abu Dabi'deki Şeyh Zayid Camisi'ne yaptığım ziyaretten ilham aldım. Camiyi ilk ziyaret ettiğimde yerdeki küçük desenlerden ilham aldım. Bina ve sütunlar inanılmazdı ama bu kadar güzel olan geometrik şekilleri değil de avludaki çiçek desenlerini görmek daha sıra dışıydı ve ben de camide gördüğüm bitkileri sordum. Bu, Kur'an-ı Kerim'deki bitkilere olan ilgimi başlattı" dedi. Sergi 17 Eylül'e kadar açık kalacak.