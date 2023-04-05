Kız Kulesi ziyarete açılıyor

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. Kız Kulesi Mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşacak. Kız Kulesi'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini belirterek "Bu çalışmayla yapının sadece üstünün değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi.

AÇILIŞA HAZIRLANDI

Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada "Geçmişten bugüne kadar "mış" gibi yapılmış birçok şey, derinlemesine incelenerek, araştırılarak olması gerektiği gibi sökülüp tekrar doğru bir şekilde bilimsel raporlara göre önlemler alınarak, tamamlanıyor. Eskiden İstanbul'dan Kız Kulesi'ni seyrediyorduk, şimdi de Kız Kulesi'nden İstanbul'u seyredeceğiz" dedi.