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Kuruluş Osman ezberleri bozacak

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek

5.4.2023

Gazete

Kuruluş Osman ezberleri bozacak

ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 120. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey; mührü almak için oyunlar kurarken, Nayman ise intikam planları yapmaktadır. Bengi Hatun; Aktemur'u posta oturtmak isterken, Ayşe Hatun ise bu karara karşı çıkar. Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir? Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur.

MÜHRE KİM ULAŞACAK?
Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır? Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir.

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