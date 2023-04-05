Ramazanda öğün kontrolü uyarısı

DİYETİSYEN Merve Sena Nazlı, Ramazan ayında şişkinlik yaşamamak için öğün kontrolü yapılmasının önemli olduğunu belirterek, iftarda ve sahurda tok tutsun düşüncesiyle tüketilen yüksek karbonhidratlı, yağlı, bol baharatlı besinlerin çoğu kişide şişkinlik, gaz, kabızlık ve mide ağrılarına sebep olduğunu söyledi.

Beslenme ve Diyet uzmanı Nazlı, Ramazan ayında şişkinlik yaşamamak için öğün kontrolü yapılmasının öneminden bahsetti. Merve Sena Nazlı, "Ramazanın gelmesiyle yeme düzenlerinin değişmesi, iftarda ve sahurda yağlı, bol baharatlı, tok tutsun diye düşünülerek yüksek karbonhidratlı besinlerin fazlaca tüketilmesi gibi sebeplerden kaynaklı toplumun büyük bir çoğunluğunda öğün sonrası şişkinlik, gaz, kabızlık, mide ağrıları gibi birçok durumla karşı karşıya kalınmaktadır" dedi.

BAGIRSAK SAGLIGI İÇİN HER GÜN 1 BARDAK KEFİR

ON bir ayın sultanı Ramazan'da sahur ile iftar arasında uzun saatler boyunca yiyecek veya içecek tüketmiyoruz, sonrasında da iftarda ya da sahurda ölçüyü kaçırabiliyoruz. İşte bu noktada mide veya bağırsak problemi yaşayanlar için en faydalı besin, kefir olarak karşımıza çıkıyor.

Kefirin özellikle Ramazan Ayı'nda sağlığımız için tüketebilecek en önemli içeceklerden biri olduğunu vurgulayan Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, Ramazan'da sindirim şikayetlerinin azalması ve artan su ihtiyacının giderilmesi için sahurda veya iftarda 1 bardak kefir içilmesi tavsiyesinde bulundu.