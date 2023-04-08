Hatipoğlu’na küpe sorusu

Programa katılan 9 yaşındaki Muhammed Yusuf, hem soruları hem de yanıtlarıyla Hatipoğlu'nu güldürdü. Dün akşam yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine 7'den 70'e izleyicilerle dolup taştı. Hatipoğlu merak edilen tüm soruları elinden geldiğince yanıtladı. Stüdyodaki Muhammed "Ben büyüyünce küpe takmak istiyorum günah mı?" diyerek ilk soruyu sordu.



"VAZGEÇEMEM HOCAM"

Hatipoğlu "Büyüyünce tek isteğin küpe takmak mı? Doktor olmayı, mühendis olmayı istemiyor musun?" Diyerek yanıt verdi. Muhammed ise 'Yok hocam ya, istemiyorum' diyerek verdiği yanıtla hem şaşırttı, hem de herkesi güldürdü. Daha sonra Muhammed 'Polis olurum deyince Hatipoğlu, ama polislerin küpe takması yasak bu durumda ne yapacaksın?' dedi. Muhammed ise "ben böyleyim hocam ya, küpe takma isteğimden vazgeçemem diyerek herkesi güldürdü." Hatipoğlu, Muhammed'i vazgeçiremeyeceğini anlayarak ona şu teklifte bulundu, '20 yıl sonra yeniden görüşelim, eğer ben de hala yaşıyor olursam bu soruyu bana yeniden sor' dedi. Bu diyaloglar, stüdyoda Hatipoğlu ve diğer izleyicileri güldürdü.

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