Sırlar açığa çıktı

ATV'NIN sevilen dizisi Ateş Kuşları, on birinci bölümüyle yoğun ilgi gördü. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

Ateş Kuşları'nda Hacer ve Hüma'nın, Gülayşe'nin bulunduğu hanı öğrenmesi ve onu bulmak üzere oraya gittiklerinde yaşadıkları şok bölüme damgasını vurdu. Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini Ateş Kuşları'nı tutaklayarak yaptı. Çocuk Şube'de Barbaros'un polis kimliğini masaya koymasıyla hayatının şokunu geçiren Ali, Barbaros'u Gülayşe'yi kandırdığı için yumrukladı. Barbaros ise asıl yalancının Ali ve Ateş Kuşları olduğunu, bilerek ve isteyerek Gülayşe'yi babasından uzak tuttuklarını söyledi. Barbaros; Lara Eyüboğlu'nu cebren ve hile ile alıkoymaktan en az on beş yıl hapiste yatacaklarını ancak her şeye rağmen Ateş Kuşları'nı kurtarmak istediğini dile getirdi.