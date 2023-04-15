Suzan büyük bir tehlike ile karşı karşıya

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, bu akşam 86'ncı bölümüyle ekrana geliyor. Hiç beklemedikleri bir anda annelerini ve babalarını kaybeden kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizinin bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar. Tüm Eren ailesi ve Akif, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma çare ararlar. Ahmet ve Suzan ise hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

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