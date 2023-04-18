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Haberler Sarmaşık Cezayir, Kayıkçı’ya meydan okuyor

Cezayir, Kayıkçı’ya meydan okuyor

18.4.2023

Gazete

Cezayir, Kayıkçı’ya meydan okuyor

ATV'NIN sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bu haftaki bölümünde, Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir. Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır.

Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar. Tatavlalı, bu planlarını sürdürürken bir yandan Cezayir'in dikkatini dağıtmak ve ona zarar vermek için Firuze'yi hedef alır. Cezayir ise daha önce elinden kaçırdığı Tatavlalı'nın canını almak için Tatavlalı'nın mekanına sert bir baskın düzenler. Baskın sırasında Cezayir, kendi ekibinde bir hain olduğunu anlar. Cezayir, içindeki vicdani yükten kurtulmak ve daha çok zor durumda kalmamak için Leyla'ya ağabeyinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatır. Bu itiraf üzerine bugüne kadar her şeyi sineye çeken Leyla, ailesini derinden etkileyecek bir karar almanın eşiğine gelir.

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