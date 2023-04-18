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Haberler Sarmaşık Irak’ta Tatlıses izdihamı

Irak’ta Tatlıses izdihamı

18.4.2023

Gazete

Irak’ta Tatlıses izdihamı
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses bir mağazanın açılışını yapmak için Irak'ın Erbil kentine gitti. Tatlıses'ten imza almak ve onunla fotoğraf çektirmek isteyen hayranları açılışta izdihama neden oldu. ÜNLÜ şarkıcı İbrahim Tatlıses, bir mağaza açılışı için Irak'a uçtu. Daha önce birçok kez gittiği hatta orada kebap salonları açan ve inşaat yatırımlarında bulunan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bu sene de Erbil'e gitti. Tatlıses, Erbil'de bir markanın giyim mağazasının açılışına katıldı. Ünlü sanatçı için yüzlerce Erbilli mağazanın önüne akın etti. Tatlıses'e havaalanında hayranları yoğun ilgi gösterdi. İbrahim Tatlıses ile fotoğraf çektirmek isteyen insanlar izdiham yarattı.
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