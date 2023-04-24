Soner Arıca’dan marş armağanı

Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği bir "Cumhuriyet Marşı" yazdı: Arıca, sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu'ya ait olan eseri, doğduğu ilçe olması nedeniyle, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte seslendirdi. "Cumhuriyet Marşı"nın video klibi Eren Yıldız'ın görüntü yönetmenliğinde, Soner Arıca'nın yönetmenliğinde, Cumhuriyet'in 100. yılına özel kadrosu yüz kişiye çıkarılan, Dr. Osman Özel'in şefliğinde Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu'nun katılımıyla, Ordu Kültür Merkezi'nde çekildi. Klipte Nebil Özgentürk'ün arşivinden Atatürk'ün daha önce hiçbir yerde görülmemiş videolarına, Cumhuriyet'in ilk yıllarından ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından çok özel görüntülere de yer verildi

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