Tek kişilik tiyatro festivali başladı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi birbirinden güzel kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 30. yıl etkinliklerinde Ege'de tek olma özelliği taşıyan "Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali" düzenliyor. Ödüllü oyunların sahneleneceği, Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali 1 Mayıs 2023'e dek Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festivalinde birbirinden özel 7 tiyatro oyunu ilk kez Denizlililerle buluşacak.

Performans tiyatrosu, komedi, dram ve uyarlama türlerinde oyunların yer aldığı festivalin galası "Pireli Varyete" oyunu ile yapıldı. Finali ise 1 Mayıs Pazartesi günü "Palto" oyunu ile gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında kültür ve sanat etkinliklerine de aralıksız devam ettiklerini söyledi. Türkiye'nin en köklü şehir tiyatrolarından olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 30. yılını kutladıklarını belirten Başkan Zolan, "Bu çerçevede yıl boyu birçok tiyatro oyununu hemşehrilerimizle buluşturacağız" dedi.

Biletler Çatalçeşme Oda Tiyatrosu ile Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilecek.