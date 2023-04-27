Müge Anlı’da ortalık karıştı

Bir yıl önce kaybolan 30 yıllık eşini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvuran Güler Kahraman, dün eşinin bulunduğu haberini aldı. Canlı yayında yüzleştiği eşine önce sarılan kadın, aldığı olumsuz cevaplardan sonra çılgına döndü. Sinir krizi geçiren ve eşine ayakkabı fırlatmaya kalkışan Kahraman, program ekibi tarafından güçlükle sakinleştirildi. Güler Kahraman isimli kadın, 1 yıl önce Balıkesir'de ortadan kaybolan 30 yıllık eşi Serdar Kahraman'ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. Eşinin daha önce de başka kadınlar için evden kaçtığını ancak geri döndüğünü söyleyen kadın, yayında güzel haberi aldı. Canlı yayında kayıp eşiyle bir araya gelen Güler Kahraman, adeta çılgına döndü.Güler Kahraman, karşısında gördüğü eşinin boynuna sarılırken eşi kaçmaya çalıştı. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren adam, yan yana gelmek dahi istemedi. Hayatında başka bir kadının olmadığını söyleyen Serdar Bey boşanmak istediğini söyleyince eşi çılgına döndü.Sık sık sinirlerine hakim olamayarak eşinin yanına gitmeye çalışan kadın, bir ara ayakkabısını çıkartarak fırlatmaya çalıştı. Görevliler ise sinirlerine hakim olamayan kadını tutarak sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Yaşananlara rağmen eşinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Güler Kahraman, boşanmayı reddetti.