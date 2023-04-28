Kuruluş Osman Türkiye’yi ekrana kilitledi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 123. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 123. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,29 reyting, %21,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,28 reyting, %18,59 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #HakİleBatılınSavaşı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 'Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde; esir düşen Turgut Bey'in Kutan ve Acar Alp'in şehit edildiğini izlemesi bölüme damga vurdu. Osman Bey, on beş gün içinde teslim olmazsa Turgut Bey'in canını alacağını söyleyen Nayman'a biat etmeyerek büyük bir plan kurdu.

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