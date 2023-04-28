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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman Türkiye’yi ekrana kilitledi

Kuruluş Osman Türkiye’yi ekrana kilitledi

Reytinglerin ve hak ile batılın savaşı etiketiyle sosyal medyanın zirvesine çıkan ‘Kuruluş Osman’ın son bölümüne esir düşen Turgut Bey’in Kutan ve Acar Alp’in şehit edildiğini izlemesi damga vurdu

28.4.2023

Gazete

Kuruluş Osman Türkiye’yi ekrana kilitledi
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 123. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 123. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,29 reyting, %21,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,28 reyting, %18,59 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #HakİleBatılınSavaşı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 'Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde; esir düşen Turgut Bey'in Kutan ve Acar Alp'in şehit edildiğini izlemesi bölüme damga vurdu. Osman Bey, on beş gün içinde teslim olmazsa Turgut Bey'in canını alacağını söyleyen Nayman'a biat etmeyerek büyük bir plan kurdu.
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