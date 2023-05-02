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Haberler Sarmaşık Cezayir ölümle burun buruna

Cezayir ölümle burun buruna

Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazamatv ekranlarında bu akşam heyecan dolu yeni bir bölümle izleyiciyle buluşacak.

2.5.2023

Gazete

Cezayir ölümle burun buruna
Yapımcılığı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı başrolünü ise Cezayir karakteriyle Oktay Kaynarca'nın üstlendiği dizi, izleyiciyle bu akşam buluşacak. Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır. Bu sırada Tito'nun ölüm anına ait görüntüler Kayıkçı tarafından emniyete servis edilir. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından Cezayir zan altında kalır. Cezayir için emniyet tarafından tutuklanma emri çıkar. Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar.



HAYATI TEHLİKEDE
Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer. Bu çatışma sırasında Cezayir, Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Aynı anda Ömer Asaf, ağabeyi Bekir'in intikamını almak üzere Ekabir'e ulaşmak için plan yapar ve Ekabir'in tuzak bir mekâna gelmesini sağlar. Firuze, Cezayir'in kendisine olan duygularını net olarak öğrenmek ister. Firuze, Zeliha'nın da cesaretlendirmesiyle Cezayir'i evine davet eder. Cezayir'e karşı Leyla'nın da duyguları artmaya başlar. Cezayir, emniyetin suçlamalarından kurtulacak mı? Cezayir, Kayıkçı'yı ele geçirebilecek mi? Ömer Asaf, Ekabir'den intikamını alabilecek mi? Firuze, Cezayir'de aradığı yakınlığı bulacak mı?

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