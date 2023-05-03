  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Bursa tekfuru ile gerilim yükseliyor

Bursa tekfuru ile gerilim yükseliyor

3.5.2023

Gazete

Bursa tekfuru ile gerilim yükseliyor
ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak olan 124. bölümünde başarılı oyuncu 'Hakan Yufkacıgil' seyirci karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'a dahil olacak olan Yufkacıgil, dizide Bizans Tekfuru Valens'i canlandıracak. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Bursa Tekfuru ile görüşmesi Nayman'ı harekete geçirir. Bu sefer Nayman'ın hedefinde Şeyh Edebalı varken, Malhun Hatun da İsmihan Sultan'ın yanında hançerle beklemektedir.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA