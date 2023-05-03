Bursa tekfuru ile gerilim yükseliyor

ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak olan 124. bölümünde başarılı oyuncu 'Hakan Yufkacıgil' seyirci karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'a dahil olacak olan Yufkacıgil, dizide Bizans Tekfuru Valens'i canlandıracak. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Bursa Tekfuru ile görüşmesi Nayman'ı harekete geçirir. Bu sefer Nayman'ın hedefinde Şeyh Edebalı varken, Malhun Hatun da İsmihan Sultan'ın yanında hançerle beklemektedir.

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