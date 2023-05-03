Mevsimler değişiyor birinci değişmiyor

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Nisan ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Milyonları ekrana kilitleyen programların başında Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV geliyor.



DİZİ ATV'DE İZLENİR

atv aynı zamanda en çok seyredilen dizilere de ev sahipliği yapıyor. Kanalı, ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini konu alan Bir Küçük Gün Işığı; devleti için yeni bir hayata başlayan ama yıllar sonra eski hayatına geri dönmek zorunda kalan Cezayir Türk'ün aksiyon ve macera dolu hikayesini anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam; tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman; başarılı bir aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin şans eseri öğrendiği gerçekler ile ailesindeki tüm taşların dökülmeye başladığı Aldatmak; Kendilerine "Köksüzler" diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan hikayesi Ateş Kuşları; hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan Eren kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim zirveye taşıdı.

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