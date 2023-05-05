Zirvenin adresi aynı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 124. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'ın 124. Bölümünde; Şeyh Edebalı ile Turgut Bey'in Tebriz vazifesi için Osman Bey'le vedalaşması ve İsmihan Sultan'ın Esma'yı öldürerek Malhun Hatun'a tuzak kurması bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın önceki gün yayınlanan bölümünde, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in Bursa'dan getirdiği haberler üzerine Osman Bey evlatlarıyla birlikte Bursa Tekfuru'yla yüzleşmek üzere yola çıktı. Osman Bey'i başta küçümseyen Tekfur, Osman Bey'in siyasi zekası karşısında etkilendi.

DÜŞMAN KAZANACAK

Osman Bey, Tekfur'a meselenin Gazan Han ile ilgili olduğunu ve Nayman'la işbirliği yapıldığı takdirde büyük İlhanlı Devleti'ni karşısına alacağını ve Gazan Han'ın düşmanlığını kazanacağını söyledi. Tekfur'un sarayında gizlediği ve tetikte bekleyen okçuları fark eden Osman Bey, "Senin görmediğini gören, bilmediğini bilenim. Nayman'dan yana olma, bu kana mani ol! Okçulara da diyesin rahat etsinler!" diyerek rest çekti. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

VATAN SANA EMANET!

'KURULUŞ Osman' 124. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,88 reyting ve %20,52 izlenme payı, AB'de %5,48 reyting ve %15,54 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %7,25 reyting ve %17,99 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #Vatan- SanaEmanet etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.