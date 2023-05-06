Mutfak Bahane’de korku dolu anlar

ATV'NİN yarışma programı Mutfak Bahane'de yarışmacılardan Ayşe Dinçer final günü stüdyoda fenalaşarak herkesi korkuttu. Kısa bir süre önce operasyon geçiren ve karnında dikişleri bulunan yarışmacı Ayşe Dinçer, yemek yapımı sonrası acı içinde yere yığıldı. Stüdyoda ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Dinçer, daha sonra sedye ile ambulansa götürüldü. Haftalardır başarılı bir şekilde yarışan ve çok sevilen Ayşe Dinçer'in ardından stüdyoda gözyaşları sel oldu. Yarışmaya bir süre ara verildi. Verilen aranın ardından tedavisi tamamlanan Ayşe Dinçer zorlukla stüdyoya geri döndü. Dinçer, ailesi ve doktoru ile birlikte aldığı karar ile sağlık sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Başarılı bir hafta geçiren Ayşe Dinçer hafta finalinde on bileziğin de sahibi olarak yarışmaya veda etti.

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