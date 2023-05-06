Türkiye’nin konuştuğu çocuğu Esra Erol buldu

Esra Erol, tüm Türkiye'nin gözü önünde atv ekranlarında bir başarıya daha imza attı. Annesinin arkadaşı 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç tarafından 12 gündür kaçırılan S.T.K. isimli çocuk, atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı sayesinde bulundu.

SOKAK SOKAK ARADILAR

12 gün önce baba Orçun K., teyzesiyle birlikte Esra Erol'un programına katılarak "12 yaşındaki kızım kayıp" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Günlerdir her yerde aranan S.T.K.'dan nihayet iyi bir haber alındı. 22 Nisan gecesi evinin önünden bir taksiyle alındıktan sonra, tam 12 gün sırra kadem basan S.T.K. isimli kız çocuğu, Esra Erol sayesinde Ankara Cebeci'de bulundu. Günlerdir titizlikle çalışmalarını yürüten Esra Erol ve ekibi, tek tek tüm ihbarları değerlendirdi. Küçük kız sokak sokak her yerde arandı.

KAN DONDURAN O İDDİA

BULUNMADAN hemen önce 12 yaşındaki S.T.K'nın babasıyla konuşması kan dondurdu. Annesi Ayşegül Uğur'un her şeyi bildiğini ifade eden S.T.K., kendisine yasaklı madde kullandırıldığı gibi birçok iddiada bulundu. Küçük kız devlet korumasına alınırken, zanlı Fatih Mehmet Dinç gözaltına alındı.