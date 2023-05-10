Kız Kulesi lazer ve ışık gösterileriyle açılıyor

İSTANBUL'UN simge yapısı, tarihi M.Ö. 410 yılına kadar uzanan Kız Kulesi 2 yıl aranın ardından yarın ziyarete açılacak. Eylül 2021'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan Kız Kulesi, yarın anıt müze olarak ziyarete açılacak. Sultan 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline kavuşan Kız Kulesi, yeniden İstanbul'un göz bebeği haline gelecek. Kız Kulesi'nin açılışında yarın saat 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılacak. Bakan Ersoy, Kız Kulesi'yle ilgili paylaşımında "Aslına uygun olarak restore ettiğimiz Kız Kulesi anıt eser olarak kapılarını açıyor. 11 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de gerçekleştireceğimiz ışık ve lazer gösterisine tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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