Olea Kent Evleri’nde yaza merhaba kahvaltısı

Büyük bir bölümünün satışı tamamlanan ikinci etap Ulukent Olea Evlerinde yeni hayatlarına başlayan site sakinlerine yaza merhaba kahvaltısı düzenleyen Eröz İnşaat minik misafirlerini de unutmayarak çeşitli aktiviteler hazırlayarak unutulmaz bir gün yaşattı. Proje alanında düzenlenen programa Eröz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Eröz, Yönetim Kurulu Üyeleri Eylül Eröz, Ekinsu Eröz, Olea Kent Evleri Proje Müdürü Kadir Davaslı, site sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.

KONFOR İÇİN HER ŞEY

Davetlilere hitaben bir konuşma yapan Ulukent Olea Evleri Proje Müdürü Kadir Davaslı "Eröz İnşaat olarak sizlerin daha konforlu bir alanda yaşam sürmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve sizlere günümüz teknolojisine uygun akıllı ev sistemine sahip yaşam alanları sunduk. Sizlere tüm Eröz İnşaat ailesi olarak yeni yaşamınıza hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

Eröz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Eylül Eröz, "Ulukent Olea Evleri projemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sizlere İzmir'in en değerli bölgelerinden birinde modern yatay mimarisiyle, şehir gürültüsünden uzak huzurlu ve konforlu bir yaşam alanı sunduk. Bugün burada Ulukent Olea Evleri projesini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

YENİ PROJELER YAKINDA

Eröz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Eröz " Başladığımız her projeyi söz verdiğimiz şekilde tamamladık ve teslim ettik. Ulukent Olea Evleri'ne de sizler yoğun bir ilgi gösterdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Urla ve Karşıyaka bölgesi için çalışmalarımızı başlattık. Kısa zaman yeni projelerimizin müjdesini sizlerle paylaşacağız " diye konuştu.