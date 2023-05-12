Hep birlikte ‘Duyanlara duymayanlara’ dediler

ÖNCEKİ akşam AK Parti tarafından Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge yoğun bir katılım oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Dağ, AK Parti'nin iktidar olduğu 21 yıldır çok önemli işlere imza attığını, 2,5 yıldır da AK Partili Menemen Belediyesinin efsane işler yaptığını aktardı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan da 14 Mayıs'ta Menemen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden başkan, AK Partiyi ise yeniden iktidar yapacağını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili ve Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise 22 yıldır yapılamayan hizmetleri 3 yılda yaptıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Sanatçı, protokol üyeleriyle "Duyanlara Duymayanlara" adlı şarkıyı söyledi.