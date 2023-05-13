  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Atv’nin yeni dizisi yaza damga vuracak

Atv’nin yeni dizisi yaza damga vuracak

13.5.2023

Gazete

Atv’nin yeni dizisi yaza damga vuracak
ATV'NİN yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin okuma provası gerçekleşti. atv'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan, yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan dizinin cast çalışmaları da tamamlandı. Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri için Ordu'ya gitmeye hazırlanan oyuncular, okuma provasında bir araya geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA