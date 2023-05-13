Atv’nin yeni dizisi yaza damga vuracak

ATV'NİN yeni dizisi Vermem Seni Ellere'nin okuma provası gerçekleşti. atv'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan, yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan dizinin cast çalışmaları da tamamlandı. Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri için Ordu'ya gitmeye hazırlanan oyuncular, okuma provasında bir araya geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

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