  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Cezayir’in evlat sevinci

Cezayir’in evlat sevinci

16.5.2023

Gazete

Cezayir’in evlat sevinci
ATV'NİN ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da bu hafta farklı bir heyecan ekrana taşınacak. Bu bölümde, Firuze ve Leyla, Tatavlalı'nın elinde rehinken Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze'nin bebeği doğurmasına yardım eder. Firuze, bebeğin doğumuyla Cezayir'le yaşama umuduna kapılır ve bunu Teklif eder.

YENİ PLANLAR YAPILIR
Zor zamanların ardında, kaosun içinde Cezayir yeni doğan oğluna kavuşmanın sevincini yaşarken Kayıkçı, verdiği emirle Cezayir'in ailesinde çok değer verdiği birinin canını alır.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA