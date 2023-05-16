Cezayir’in evlat sevinci

ATV'NİN ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da bu hafta farklı bir heyecan ekrana taşınacak. Bu bölümde, Firuze ve Leyla, Tatavlalı'nın elinde rehinken Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze'nin bebeği doğurmasına yardım eder. Firuze, bebeğin doğumuyla Cezayir'le yaşama umuduna kapılır ve bunu Teklif eder.



YENİ PLANLAR YAPILIR

Zor zamanların ardında, kaosun içinde Cezayir yeni doğan oğluna kavuşmanın sevincini yaşarken Kayıkçı, verdiği emirle Cezayir'in ailesinde çok değer verdiği birinin canını alır.

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