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Haberler Sarmaşık Bingöl’den depremzedeye dil uzatanlara derslik cevap

Bingöl’den depremzedeye dil uzatanlara derslik cevap

18.5.2023

Gazete

Bingöl’den depremzedeye dil uzatanlara derslik cevap

58 yaşındaki ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Twitter hesabından depremzede seçmenleri hedef alanlara öfke kustu. Sevilen sanatçı, "Depremzede vatandaşlarımıza oy tercihleri yüzünden hakaret ve küfür eden zavallılar... Siz gerçek birer zavallısınız. 90 gündür ben o insanlarla yan yanayım. Onlar yardım için gelene, çadırındaki son çayı demleyip, son yemeğini ikram eden onurlu Anadolu insanımızdır. Siz kimsiniz ulan" sözleriyle tepki gösterdi.

14 Mayıs seçimlerinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yüksek oy alması, sosyal medyadaki bazı CHP'lilerce hazmedilememiş ve deprem bölgesindeki seçmenlere çirkin ifadeler ortaya atılmıştı.

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