Zirvenin adı değişmedi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 126. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Reyting rekortmeni dizi, #BuVatanBizim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 'Kuruluş Osman'da Ayşe, Bengi ve Alçiçek Hatunların; ağır yaralanan Aktemur'un başında feryat etmeleri seyirciye duygu dolu anlar yaşatırken, Osman Bey'in Köprühisar'ı fethetmesi bölüme damga vurdu.



ÇADIRDA SIKIŞTILAR

Kuruluş Osman'ın 126. bölümünde, Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey'in uçlarda büyümesini ve hakimiyet kurmasını engellemek için birçok Türkmen obasına baskın verdi, Kargın obasına ise bizzat kendisi baskına gitti.Hain saldırı sonucunda Kargın obasında büyük bir yangın çıktı, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkıştı. Tekfur Valens'e karşı tek başına mücadele veren Aktemur Bey, ağır bir kılıç darbesi alarak yere yığıldı. Alplarıyla beraber obanın imdadına yetişen Malhun Hatun, yangını söndürmeyi başardı. Aktemur Bey, ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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