Bayram coşkusu ‘Gripin’ konseriyle yaşandı

Fethiye Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Gripin konseri düzenlendi. Beşkaza Meydanı'ndaki etkinliğe gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Fethiye'de sevenleri ile buluşan Gripin, şarkıları ile meydanda toplanan kalabalığa unutulmaz bir konser yaşattı. Şarkılarını gençlerle birlikte söyleyen grup üyelerine dinleyenler, Türk Bayrakları ile eşlik etti. Birol Namoğlu, Arda İnceoğlu, Murat Başdoğan ve İlker Baliç dörtlüsünden oluşan Gripin, bu anlamlı günde şarkıları ile sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti.



ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Konser sonunda Fethiye Belediye Başkan Vekili Miraç Efe Doğan, grup solisti Birol Namoğlu'na çiçek takdim etti. Doğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Gripin konseriyle birlikte yaşadık. Tüm halkımızın ve ülkemizin bayramını kutluyorum" dedi.



MURAT YALÇIN

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