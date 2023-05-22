Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 86 yaşında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Sesigüzel, Şişli'deki Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, Nuri Sesigüzel'in cenazesi, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Büyükçekmece Mezarlığı'na götürüldü. Oğlu Mehmet Sesigüzel, yaptığı açıklamada, babalarının kıymetini bugün daha iyi anladıklarını söyledi. Yurt içi ve yurt dışından pek çok kişinin arayarak veya bizzat gelerek baş sağlığı dilediğini belirten Sesigüzel, "Gerçekten çok sevilen bir sanatçı olduğunu biz burada ailecek gördük, hissettik, zaten biliyorduk. Böyle bir babanın evlatları olduğumuz için gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

DİĞER