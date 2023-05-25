BBCS fırtına gibi esiyor

Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Heyecanın hiç düşmeden soluksuz izlenen dizinin son bölümünde Cezayir kimseye söylemediği gizli bir planla Azra'yı serbest bıraktı ve Kayıkçının kızıyla iletişim kurmasını bekledi. Cezayir, Azra'yı kıskıvrak yakaladı ve Kayıkçı'ya ulaşmak için planlar yaptı.



SUÇU CEZAYİR'İN ÜSTÜNE ATTI

Tatavlalı, Orhan'ın öldüğünü öğrendi ve Cezayir'i zor durumda bırakmak için suçu onun üzerine atıp polise ihbar etti. Orhan'ın ölümü ortaya çıkınca Melike ve Azamet zor duruma düştü. Bu durumdan kurtulmak için sevdiklerini arkada bırakıp Azamet ve Melike yurt dışına gittiler. Tatavlalı, usulsüz yoldan kazandığı paraları yurtdışına kaçırması için Mişon'la görüştü ve onu görevlendirdi. Paraları onun adına saklamasını istedi. Fakat Tatavlalı paraların yerine ulaşmadığını anlayınca Mişon'un Cezayir'le hareket ettiğini anladı.



TATAVLALI BASKINA GİTTİ

Tatavlalı paralarını kurtarmak için baskına gitti. Kızının zor durumda olduğunu anlayan Kayıkçı karşı atağa geçti. Kayıkçı Leyla'ya bir kargo gönderdi, paketten Gülendam'ın broşu çıktı. Kayıkçı ve adamları Suna'yı hedef alarak eve kadar geldiler. Kayıkçı evde Leyla'nın kafasına silah dayadı.

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