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Haberler Sarmaşık Akif kumarhane açmakta kararlı!

Akif kumarhane açmakta kararlı!

27.5.2023

Gazete

Akif kumarhane açmakta kararlı!
Hiç beklemedikleri anne ve babalarını kaybeden kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" bu akşam 92'nci bölümüyle atv ekranına geliyor. Sevilen dizide başrolleri Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer) ve Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) paylaşıyor. Eren kuzenler ve dostları, sosyal medyada trend olan şarkı klipleri sayesinde, yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalırlar. Ahmet, Suzan'ın kendisine bir anda sert çıkmasının şaşkınlığı yaşarken, çocukların videosunun meşhur olmasıyla birlikte heyecanlanan Şengül, Orhan'la birlikte, yepyeni bir maceraya girişir. Akif, kafasına koyduğu kumarhaneyi hayata geçirirken, hayallerini gerçekleştirebilmek için, canla başla para kazanmaya başlayan Eren kuzenler, Şevval'in yaptığı bilinçsiz hamleyle birlikte, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.
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