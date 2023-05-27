Yağmur altında coşkulu konser

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'nin Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlediği konserde ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne aldı. Bir ara sağanak yağmurun yağdığı konserde binlerce genç gönüllerince bir akşam geçirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı konser renkli görüntülere sahne oldu. Sahneye çıkan Serdar Ortaç, keyifli sohbeti ile de hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.Bir ara etkili olan sağanak yağış bile eğlenceye engel olamazken, en sevilen şarkılarını Manisalı gençler için seslendiren ünlü şarkıcıya hayranları da eşlik etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Serdar Ortaç ve ekibine çiçek ve mesir macunu vererek teşekkür etti. Sahnesini dans ve ışık şovlarıyla da zenginleştiren Serdar Ortaç ise Manisa'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.