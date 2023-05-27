  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Yağmur altında coşkulu konser

Yağmur altında coşkulu konser

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gençlerle buluşan Serdar Ortaç, sağanak yağmura rağmen hayranlarını mest etti. Sanatçının Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce hayranı, bir an bile tempoyu düşürmeden şarkılara eşlik etti.

27.5.2023

Gazete

Yağmur altında coşkulu konser
Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'nin Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlediği konserde ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne aldı. Bir ara sağanak yağmurun yağdığı konserde binlerce genç gönüllerince bir akşam geçirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı konser renkli görüntülere sahne oldu. Sahneye çıkan Serdar Ortaç, keyifli sohbeti ile de hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.



ÇİÇEK VE MESİR MACUNU
Bir ara etkili olan sağanak yağış bile eğlenceye engel olamazken, en sevilen şarkılarını Manisalı gençler için seslendiren ünlü şarkıcıya hayranları da eşlik etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Serdar Ortaç ve ekibine çiçek ve mesir macunu vererek teşekkür etti. Sahnesini dans ve ışık şovlarıyla da zenginleştiren Serdar Ortaç ise Manisa'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA