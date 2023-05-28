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Haberler Sarmaşık Aydın’da Duman fırtınası esti

Aydın’da Duman fırtınası esti

28.5.2023

Gazete

Aydın’da Duman fırtınası esti
Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Duman grubu, Aydın'da sevenleriyle buluştu. Aydın'da düzenlenen 'Bahar Konserleri' etkinliği kapsamında gençlerin büyük hayranlıkla dinlediği ünlü rock grubu Duman, Kent Meydanı'nda sahne aldı. Duman grubu, meydanı dolduran sevenlerine şarkılarını seslendirdi. Duman seslendirdiği şarkılarla on binlerce Aydınlı genci coşturdu. 'Aman Aman', 'Senden Daha Güzel', 'Sor Bana Pişman mıyım' ve 'Beni yak, kendini yak" gibi dillerden düşmeyen parçaları seslendiren grup, alanı dolduran onbinlerce kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı. Alanı dolduran binlerce vatandaş söylenen şarkılara eşlik etti.

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