Gülayşe Ateş Kuşları’nı seçti!

ATV'NİN sevilen dizisi Ateş Kuşları, cuma akşamı yayınlanan 17. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Gülayşe'nin Ateş Kuşları'yla kalmayı seçmesi ve ardından Mercan'ın vurulması bölüme damgasını vurdu. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Gülayşe, öz babası Nizam'la tanışıp tüm gerçekleri öğrendikten sonra büyük bir kararın eşiğine geldi. Ateş Kuşları'nın 23 yıldır Nizam'ı tanıdığı halde gerçek babasını ondan sakladıklarını öğrenen Gülayşe, duyduklarına inanamadı. NİZAM, Gülayşe'nin kendisiyle beraber Eyüboğlu Konağı'nda yaşamasını isterken Ateş Kuşları ise Gülayşe'nin onlarla yaşamaya devam etmesini istiyordu. Bir gece boyunca her iki ailesinden de ayrı kalan Gülayşe, büyük bir karar vererek Ateş Kuşları'yla kalmayı seçti. Bu kararını her iki tarafa da açıkladığında Nizam ve Hacer Eyüboğlu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Mercan tam Gülayşe'ye sarılmak üzereyken, Menderes'in tuttuğu tetikçi Pamir tarafından vuruldu.

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