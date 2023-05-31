İzmirli genç yetenek ABD yolunda

İzmirli 19 yaşındaki Kaan Turan, uluslararası başarılarına başarı katmaya devam ediyor. ABD'deki Duke Üniversitesine tam burslu olarak kabul edilen Kaan Turan eğitimini burada tamamlayacak. Kaan Turan, 6 yaşında müziğe başladı, yurt dışında pek çok yarışma ve etkinliğe katıldı. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi'nin burslu öğrencisi Kaan Turan, lise eğitimini tamamladıktan sonra aralarında Berklee ve Oberlin Koleji ve Konservatuarı'nın da olduğu Avrupa, Kanada ve Amerika'daki pek çok üniversiteden teklif aldı. Genç yetenek, Duke Üniversitesinde bir yandan bilgisayar ve ekonomi eğitimi alırken caz piyano eğitimine de devam edecek.

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