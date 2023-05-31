Tekfur Valens, Osman Bey’i öldürmeye kararlı

ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 20.00'de yayınlanacak olan 128. bölümünde Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey ve evlatlarına karşı büyük bir oyun kurarken, Bala ile Malhun Hatunlar da onların peşine düşerler. Osman Bey ve alpları Tekfur Valens'in tuzağında sıkışıp kalmışken Türkmen obalarından bir Bey'in obasına doğru ricat ederler. Fakat Osman Bey'i bambaşka bir tehlike beklemektedir. Bala Hatun, Osman Bey'in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Malhun Hatun alpları örgütler. Tekfur Valens, Fetih düşü kuran Osman Bey'i öldürmeye kararlıdır. Malhun Hatun ve alplar Nayman'ın pususuna düşerler. Fatma da Malhun'ların yanındadır. Nayman, Osman Bey'in kalbini sökmek için kızının canını almaya niyetlidir.

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