Ben Bu Cihana Sığmazam zirveye demirledi

ATV'nin büyük bir beğeniyle izlenen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', haftalardır reytinglerde birinciliği elden bırakmıyor. Aksiyon bir an olsun dinmediği dizide, bu hafta Kayıkçı ile beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrendi.



ELİNDEKİ KOZU AZRA

Kayıkçı, Leyla'ya önce Ateş'i sonra da Cezayir'in düşmanlarını öldürmesi karşılığında kızını geri vereceğini söyledi. Cezayir ve ekibi, son hızla

Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın aldı. Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutuluyordu. Cezayir ve dostları Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yaptı. Ancak kızı yerine beklenmedik birini buldu. O da Kayıkçı'nın kızı Azra'ydı. Leyla, Firuze'den aldığı bilgiyle Cezayir'e tehdit altında olduklarını anlatmayı başardı. Cezayir, düşmanının yakın dostu Dumrul olduğunu anlayınca yüzleşmek ve Suna'yı kurtarmak için elindeki kozu Azra'yı kullandı.



BİRİNCİLİĞİ ELDEN BIRAKMADI

"BBCS" yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %4,92 izlenme oranı ve %13,35 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #Kayıkçı bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

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