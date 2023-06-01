Tireli genç sesler sahnenin tozunu attı

İzmir'in Tire ilçesinde toplam üç ayrı kategoride düzenlenen 'Gençler Arası Müzik Yarışması' büyük bir çekişmeye sahne oldu. Belediyenin düzenlediği yarışmada sahneye çıkan 14-21 yaş arası genç müzisyenler sergiledikleri performanslarıyla göz doldururken izleyenlere ise kelimenin tam anlamıyla müzik ziyafeti çekti.



AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Jüri üyeleri önünde ter döken genç müzisyenler, 'Grup Performans', 'Şan ile Solo Performans' ve 'Enstrüman ile Solo Performans' olmak üzere üç kategoride yarıştı. Grup performans kategorisinde birinciliği 'Grup Behes', ikinciliği 'Grup Tabya', üçüncülüğü 'Grup Do Re Mi' aldı. Şan ile solo performansta birinciliği Nihat Berat İren, ikinciliği Sıla Aşçıoğlu, üçüncülüğü Yaren Mengeçoğlu elde etti. Enstrüman ile solo performans kategorisinde birinciliğe Gül Sare Yorbik, ikinciliğe Erdeniz Tuza, üçüncülüğe ise Özgür Sezgen layık görüldü. Dereceye giren müzisyenleri Belediye Kültür Salonu'nu dolduran izleyenler ayakta alkışladı.



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