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Haberler Sarmaşık Şevval’in tehlikeli hamlesi

Şevval’in tehlikeli hamlesi

3.6.2023

Gazete

Şevval’in tehlikeli hamlesi
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekrana geliyor. Yeni bölümde Ömer, Oğulcan ve Sarp, üstlerine yıkılan suçun şokunu yaşarken, köşeye sıkışan Akif de çocukların suçsuz olduğunu nasıl ispatlayacağını düşünür. Şengül, Orhan'a yeni bulduğu işinde yardımcı olmaya çalışır. Eren kuzenler ve dostları, ilk kez birlikte sahneye çıkmanın heyecanını yaşarlar. Yaşadığı duyguları, Doruk'a ifade etmek isteyen Yasmin, hiç beklemediği bir durumun içine çekilirken, Ahmet ve Suzan cephesinde yaşanan gelişmelere iyice öfkelenen Şevval'in yaptığı kararlı hamle, Sarp ve Ömer'i dehşete düşürür.
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