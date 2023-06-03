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Haberler Sarmaşık Vermem Seni Ellere yaza damga vuracak

Vermem Seni Ellere yaza damga vuracak

ATV’nin yeni dizisi ‘Vermem Seni Ellere’nin ilk bölüm çekimleri için başrol oyuncusu Emre Bey, Karadeniz’in hırçın ve soğuk sularında jet ski kullandı. Seri ve cesur manevralar yapan yakışıklı aktör, ekranlarda seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

3.6.2023

Gazete

Vermem Seni Ellere yaza damga vuracak
ATV ekranlarının iddialı yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da başladı. Dizinin yakışıklı başrol oyuncusu Emre Bey, dizideki bir sahne için jet ski eğitimi aldı.



ZELİŞ İLE MEHMET'İN HİKAYESİ
Karadeniz halkının meraklı bakışları ve yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu ilk defa jet ski kullanmasına rağmen hızlı ve kıvrak hareketleriyle dikkat çekti. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak. Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturuyor. Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'in yer aldığı dizinin oyuncuları arasında Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran var.

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