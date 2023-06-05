Ateş Kuşları izleyiciyi hayran bıraktı

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 18. bölümüyle seyircisinden yoğun ilgi gördü. Yeni bölüme mahkeme sonrası serbest bırakılan Menderes'in öldürülmesi damgasını vururken, dizi #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulan yapım oldu. Çatal, Savcı Sare'ye önceden verdiği ifadeyi mahkemede değiştirerek Menderes'in lehine konuştu. Oğulları Barbaros'un canı ile tehdit edilen Çatal ve Şirin, mahkemede tüm suçu Nizam'ın asistanı

Nermin'e attılar. Böylelikle Menderes suçlu olmasına rağmen aklanarak serbest bırakıldı. Serbest kalan Menderes, otoparkta öldürüldü. Menderes'in cezasını kimin kestiği ise büyük merak konusu oldu.

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