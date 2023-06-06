Aydın’ın Efeler’i beyazperdede tanıtılacak

Senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini tiyatro ve sinema sanatçısı Veysel Diker'in üstlendiği "Efelerin Efesi" Aydın'ı tanıtacak. Oyuncu seçmeleri yapılan filmde, profesyonellerle yerel oyuncular birlikte rol alacak. Çocukluk ve gençlik yıllarını Aydın'da geçiren tiyatro ve sinema sanatçısı Veysel Diker, "Efelerin Efesi" adlı bir sinema filmine imza atıyor. Usta oyuncular Altan Erkekli, Ayşenil Şamlıoğlu, Fulden Akyürek, Berrin Arısoy ve Hülya Şen'in kamera karşısına geçeceği filmde yerel tiyatro ve halktan oyuncular da rol alarak usta sanatçılara eşlik edecek.



BU TOPRAKLARA ÖZGÜ

Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde yapılan seçmelerde ilçenin kültür-sanat tarihine önemli bir miras olarak kalacak filmin oyuncuları seçildi. Veysel Diker, "Ben Aydınlıyım. Ailem burada yaşıyor. Yıllardır gelip gidiyorum. Son birkaç yıldır tiyatro turnelerimle sık sık Aydın'ı ziyaret ediyorum. Bu topraklara özgü bir şeyler yapmak istedim" dedi.

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