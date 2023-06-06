‘Üvey anne’ tam not aldı

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne'nin ikinci tanıtımı önceki akşam ekrana geldi. Dizinin tanıtımı izleyiciden tam not aldı. atv'nin gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyicilerini duygulandıracak yeni dizisi Üvey Anne'nin ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu.Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı dizinin yeni tanıtımı kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Dizi severleri ekrana kilitleyecek, senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikayeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.