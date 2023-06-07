Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 35'incisini düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali korteji yapıldı. 10 Haziran'a dek 17 tiyatro grubu ve 400'e yakın tiyatro oyuncusunun sahne alacağı festivale tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, "Denizli tiyatroya doyacak" dedi.



FESTİVALİMİZE HERKESİ BEKLERİZ

Başkan Osman Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böylesi önemli bir festivali 35. kez gerçekleştirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye'nin birçok kentinden ve yurtdışından gelen tiyatro gruplarının gösterileri aracılığıyla Denizli'de tiyatro severlerin yeni kültürlerle tanışarak, kaynaşacağını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Tiyatronun hayata dair verdiği mesaj ve güzellikleri birbirinden özel klasik ve özgün eserler aracılığıyla izlemek çok keyifli olacak. Ben tüm hemşehrilerimi ve bölgemizden gelebilecek olan izleyicileri tiyatro festivalimize bekliyorum" dedi.

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