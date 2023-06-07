Hatay Akademi Orkestrası İzmir’de sahneye çıkıyor

Hatay Akademi Orkestrası, 36. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında bugün İzmir'de müzikseverlerle buluşacak. Tarihi İzmir Agorası'ndaki konser saat 21.00'de başlayacak. Hatay Akademi Orkestrasının kurucusu ve şefi Ali Uğur, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın ayağa kalkması için bir misyon üstlendiklerini vurguladı. Hatay'da 2019'da senfonik formda kurulan Hatay Akademi Orkestrası, repertuvarında klasik müzik bestecilerinin yanı sıra çeşitli dillerden halk müziği eserlerine de yer veriyor. Orkestra, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 üyesini yitirmiş, enstrümanları enkaz altında kalmıştı.

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