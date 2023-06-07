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Haberler Sarmaşık Köyceğiz’de THM korosu mest etti

Köyceğiz’de THM korosu mest etti

7.6.2023

Gazete

Köyceğiz’de THM korosu mest etti
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Türk Halk Müziği korosu konser verdi. Yoğun ilgi gören konser dinleyicilerden tam not aldı. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen konser, şef Hakan Koparan yönetiminde Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsüyle başladı. Konser, 'Mecnunum Leylamı Gördüm', 'Anlatamam Derdimi', 'Beni Hor Görme Gardaşım' türküleriyle devam etti. Zaman zaman seyircilerin de eşlik ettiği konserde keyifli dakikalar yaşandı. Koro başarılı performansıyla seyircilerden tam not aldı.
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