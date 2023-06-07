‘Ülkemi her kıtada sazımla temsil ettim’

20. albümü 'Bu Şehir Benden Sorulur'u müzikseverlerle buluşturan usta sanatçı Fatih Kısaparmak, eşi Şebnem Kısaparmak ve 17 yaşındaki oğulları Kaan Kısaparmak ile müzik ve üretimle geçen hayatlarını anlattı."Ülkemi ve milletimi çok şükür, dünyanın gidilemeyen Antarktika hariç her kıtasında, sazımla türkülerimle temsil etme onuruna ulaştım" diyen Fatih Kısaparmak, "300 civarında beste yapmışım, derlemelerin yanı sıra. Katkıda bulunduğum albümlerin toplam sayısı 50'yi geçti" dedi. Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi Kaan Kısaparmak ise, Pandemi sürecinde online eğitimdeyken herhalde bağlamayla iyi dertleştim, söyleştim. Fazla kurcaladım gerçekten. Orada birkaç ezgi çıkınca babama dinlettim. Babam çok beğendi" dedi. Şebnem Kısaparmak ise, "Bu yaşta bir çocuğun gerçekten kendi kültürünü, türkülerini milli-manevi değerlerini ortaya çıkarması, onu sahiplenmesi, türküler, besteler yapması gerçekten çok güzel. Yani ben oğlum olduğu için gurur duyuyorum. Hakikaten çok hoşuma gidiyor. Zaten türkü söyleyen çocukları çok seviyoruz" dedi.Usta sanatçı Fatih Kısaparmak, en büyük idealinin gazeteci olmak olduğunu belirterek, "2 sene kadar kısa süreli de olsa Ankara'da gençlik yıllarımda parlamentoda foto muhabirliği yaptım. O işi çok sevdim, çok severek yapıyordum. Yani büyük hayalimdi iyi bir gazeteci olabilmek, güzel röportajlar yapmak, roman yazmak. Fakat insanların yaşam dengeleri, kader kavşağı, kırılma anları var hayatlarında" dedi.