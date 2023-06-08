Aldatmak’ta Esra Erol sürprizi

ATV'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak' bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Hikayesi ve karakterleriyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan diziye Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri konuk oluyor. Çekimleri Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan bölümde başarılı sunucu Esra Erol da yer aldı. Sevilen sunucu Aldatmak'ın yeni bölümünde hayranlarının karşısına çıkacak. Erol, reyting rekortmeni programını bu kez 'Aldatmak' için sunacak. Tarık'ı zor durumda bırakmak için Esra Erol'un programına katılan Yeşim, yaşadığı her şeyi anlatarak herkesi şaşırtacak.

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