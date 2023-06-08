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Haberler Sarmaşık ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede

Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede

8.6.2023

Gazete

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ zirvede
Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" yeni bölümüyle, 20+ABC1 kategorisinde %4,64 izlenme oranı ve %13,02 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #CezayirTürk bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı! atv'nin reyting rekortmeni olan yapımında, Tatavlalı, Mişon'un sakladığı paralarının peşine düştü. Cezayir ise Tatavlalı'ya Mişon aracılığıyla paraları vereceğini söyletti. Cezayir'in Tatavlalı üzerindeki planı ise, onu ile Dumrul'u karşı karşıya getirmekti.
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