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Kültürpark açıkhava’da Buray rüzgarı esti

Pop müziğin sevilen isimlerinden Buray, İzmir’de unutulmaz bir konsere imza attı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda binlerce hayranına keyifli bir gece yaşatan şarkıcı, “İyi ki yaz geldi. Çok özlemişiz İzmir’i” diye konuştu.

ERCAN AKGÜN

8.6.2023

Gazete

Kültürpark açıkhava’da Buray rüzgarı esti
İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu yaz konserlerinin ilki, pop müziğin sevilen ve üretken ismi Buray'dan geldi. Kerki Solfej Organizasyon tarafından gerçekleştirilen konsere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Buray hayranları, gece boyunca tüm şarkılara eşlik ederek adeta vokal desteği verdi.



BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Her sene havaların güzelleşmesiyle beraber İzmir'de mutlaka sahne alan ünlü şarkıcı, "İyi ki yaz geldi. Özlemişiz açık hava konserlerini, çok özlemişiz İzmir'i. Bu akşam sesimiz kısılana kadar, boğazımız patlayana kadar söyleyeceğimiz şarkılar hazırladık sizler için" diyerek eğlenceli bir konser olacağının sinyalini verdi. Hareketli parçalarda oturdukları yerden dans eden gençler, bir süre sonra dayanamayıp sahnenin önünde toplanarak eğlenceye bir üst seviyeye taşıdı. Performansıyla alanda bulunan dinleyicilerini coşturan Buray, sosyal medya takipçilerini de ihmal etmeyerek video ve fotoğraf paylaşımı için kendi kameramanına bol bol poz verdi.
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